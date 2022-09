Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat sich Union Berlin an der Tabellenspitze behauptet. Die Mannschaft gewann gegen Wolfsburg 2:0. In der zweiten Liga feierten Fürth und Regensburg Erfolge: Fürth holte beim 2:1 gegen Paderborn den ersten Saisonsieg, Regensburg bezwang St. Pauli 2:0. Außerdem trennten sich Heidenheim und Kaiserslautern 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 18:00 Uhr