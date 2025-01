Union Berlin bezwingt Mainz mit 2:1 - 1. FC Nürnberg schlägt Karlsruhe 2:1

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Union Berlin seine Negativserie beendet und Mainz mit 2:1 geschlagen. Das Abendspiel bestreiten Bremen und Augsburg. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg dank eines Treffers von Florian Flick in der Nachspielzeit 2:1 gegen Karlsruhe gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 18:00 Uhr