Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin am Abend 4:0 gegen Mainz gewonnen. Für die Berliner war es der höchste Sieg seit ihrem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vor gut einem Jahr. In der zweiten Liga schlug Sandhausen Sankt Pauli mit 1:0. Bochum und Osnabrück trennten sich 0:0.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 05:00 Uhr