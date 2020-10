Union Berlin besiegt Mainz 4:0

Nachrichtenarchiv - 02.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin am Abend 4:0 gegen den FSV Mainz gewonnen und die Gäste damit noch tiefer in die Krise gestürzt. Mainz hatte sich zuvor erst von Trainer Beierlorzer getrennt, doch das erste Spiel unter dem neuen Chefcoach Lichte brachte keine Besserung. Für Union Berlin war es der bislang höchste Sieg in der Bundesliga. In der zweiten Liga hat der SV Sandhausen mit 1:0 gegen Sankt Pauli gewonnen. Bochum und Osnabrück trennten sich 0:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 23:00 Uhr