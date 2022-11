Union beklagt "Winterlücke" bei Gaspreisbremse

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Energiekrise hat die Union eine "Winterlücke" bei der Gaspreisbremse beklagt. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Frei, nannte es "sehr bedauerlich", dass die Maßnahme nicht früher greift. In der "Rheinischen Post" warnte Frei vor Wohlstandsverlusten bei den Bürgern und Insolvenzen bei vielen Unternehmen. Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten hatten sich darauf geeinigt, die Gaspreisbremse zum nächsten März einzuführen. Ob sie rückwirkend auch für Februar gelten kann, wird dem Beschlusspapier zufolge geprüft. Für die Industrie kommt die Gaspreisbremse demnach schon im Januar, ebenso wie die Strompreisbremse für Haushalte und Unternehmen. Führende Kommunalverbände halten die Kostenzusagen für die Versorgung von Flüchtlingen für unzureichend. Auch die Einigung auf ein 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in Nah- und Regionalverkehr sehen Städte und Gemeinden eher skeptisch. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Lewe, kritisierte, mit den in Aussicht gestellten Mitteln sei ein besseres Verkehrsangebot nicht zu machen.

03.11.2022 07:00 Uhr