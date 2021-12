Union begrüßt Lauterbachs Nominierung als Gesundheitsminister

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Nominierung von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister stößt auch bei der Union auf Zustimmung. Sein Vorgänger, Spahn, gratulierte ihm. Er wünschte ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand. Denn es gehe um Deutschland. Die Bewältigung dieser Pandemie bleibe eine Gemeinschaftsaufgabe. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder zeigte sich erfreut über Lauterbachs Nominierung. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit in ernsten Zeiten. Lauterbach zeigte sich nach seiner Nominierung optimistisch, obwohl er das Amt in einer Hochphase der vierten Corona-Welle übernimmt. Er sagte, man werde den Kampf gegen die Pandemie gewinnen. Das Impfen werde dabei eine zentrale Rolle spielen. Mit Blick auf Weihnachten kündigte Lauterbach an an, die Corona-Fallzahlen so stark herunterzubringen, dass den Menschen Reisen bald wieder empfohlen werden könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 14:00 Uhr