Union befürwortet Pläne für Kauf eines Raketenabwehrsystems

Saarland: SPD erringt wohl absolute Mehrheit

Saarbrücken: Im Saarland steht ein Machtwechsel bevor. Nach dem vorläufigen Ergebnis hat die SPD mit Spitzenkandidatin Rehlinger bei der Landtagswahl mit 43,5 Prozent die absolute Mehrheit geholt. Die CDU verliert mehr als 12 Punkte und fährt mit mit 28,5 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Der abgewählte Regierungschef Hans will morgen über seinen Rücktritt entscheiden und möglicherweise auch den Vorsitz der Landes-CDU niederlegen. Die erste Landtagswahl seit der Bundestagswahl vor einem halben Jahr galt auch als Stimmungstest für die neue Bundesregierung. Im Unterschied zu den Sozialdemokraten können die beiden kleineren Koalitionspartner in Berlin aber nicht zufrieden sein. Nach dem vorläufigen Ergebnis haben es FDP und ganz knapp auch die Grünen nicht in den Landtag geschafft. Sollten die Grünen nach der endgültigen Auszählung doch noch die Fünf-Prozent-Hürde nehmen, würde dies an der absoluten Mehrheit der SPD voraussichtlich nichts ändern. Nach jetzigem Stand hat es außer SPD und CDU nur die AfD mit 5,7 Prozent in den Landtag geschafft. Die Linke rutschte auf 2,6 Porzent ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2022 22:30 Uhr