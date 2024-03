Union beantragt Sondersitzung des Verteidigungsausschusses

Berlin: Nach dem Taurus-Abhörskandal bei der deutschen Luftwaffe hat die Unions-Fraktion im Bundestag eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt. Nach Informationen der Zeitung "Welt" wird auch das persönliche Erscheinen von Bundeskanzler Scholz gefordert. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, erklärte, es bestehe "dringender parlamentarischer Aufklärungsbedarf“. Unionsfraktionsvize Wadephul sprach in derselben Zeitung von einem „Sicherheitsrisiko Bundeskanzler“. Scholz und Bundesverteidigungsminister Pistorius müssten unangenehme Fragen beantworten. Wadephul sagte weiter, es gehe darum, ob die Behauptung von Scholz richtig sei, dass Taurus „nur mit deutschen Soldaten in der Ukraine“ zum Einsatz kommen könnten und ob Scholz dies in Unkenntnis oder wissentlich falsch gesagt habe. Das Verteidigungsministerium hat inzwischen ein Statement von Minister Pistorius für den Nachmittag angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 15:00 Uhr