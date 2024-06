Unicef warnt vor weit verbreiteter Mangelernährung bei Kindern

New York: Mehr als jedes vierte Kind auf der Welt unter fünf Jahren leidet an Mangelernährung. Das geht aus einer Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef hervor. Insgesamt leben demnach über 180 Millionen Kinder in schwerer Ernährungsarmut. Viele davon würden ausschließlich Muttermilch oder Milch und ein stärkehaltiges Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais oder Weizen zu sich nehmen.

