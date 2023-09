Unicef stellt Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland vor

Berlin: Das Kinderhilfswerk Unicef hat am Vormittag seinen Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland vorgestellt. Viele Kinder wachsen demnach unter guten Bedingungen auf. Kritik gibt es jedoch am deutschen Bildungssystem. Jedes Jahr verlassen laut Bericht knapp 47.000 junge Menschen die Schule ohne einen Abschluss - damit werde ein enormes Potenzial verschenkt, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Besonders häufig betroffen seien demnach junge Männer und Jugendliche, die im Ausland geboren wurden. In dem Bericht wird auch deutlich, dass in Deutschland das Wohlbefinden von jungen Menschen oft abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Unicef fordert von der Politik, mehr für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu tun - vor allem durch Investitionen in die frühkindliche Bildung in Kitas und Grundschulen.

