Unicef: Rund 500 Millionen Kinder von extermer Hitze betroffen

New York: Weltweit ist fast eine halbe Milliarde Kinder von extremer Hitze betroffen. Das geht aus einer Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef hervor. Demnach erleben Kinder heutzutage etwa doppelt soviele extrem heiße Tage, wie noch ihre Großeltern während deren Kindheit. Jedes fünfte Kind weltweit lebe wegen des Klimawandels in einer Region mit mehr als 60 heißen Tagen. Dies habe vor allem gesundheitliche Folgen, warnte Unicef. Besonders betroffen seien Mädchen und Jungen in West- und Zentralafrika. Unicef forderte die Staats- und Regierungschefs erneut auf, neue nationale Klimaschutzpläne zu erarbeiten. Künftige Generationen müssten in der Welt leben, die die Menschen jetzt hinterlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 14:45 Uhr