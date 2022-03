UNHCR rechnet mit Millionen Ukraine-Flüchtlingen

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Flucht aus der Ukraine wegen des russischen Angriffs hält unvermindert an. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk meldet, haben bislang knapp 1,4 Millionen Menschen das Land verlassen. Bis zum morgigen Abend werden es wohl 1,5 Millionen sein. In einer neuen Prognose geht das UNHCR davon aus, dass insgesamt vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer versuchen werden, wegen des russischen Überfalls zu flüchten. In Deutschland ankommen werden davon bis zu 225.000. Damit rechnet die Internationale Organisation für Migration. Die Bundespolizei zählte bis gestern allerdings erst 18.400 ukrainische Flüchtlinge, die meisten davon Frauen und Kinder. Weil sie in Deutschland nicht systematisch registriert werden, dürfte die Zahl aber höher liegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 16:00 Uhr