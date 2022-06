Ungleichheit in der Welt ist so groß wie seit 100 Jahren nicht mehr

Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Angesichts der weltweit wachsenden Armut hat die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, die reichen Länder zu mehr Entwicklungshilfe aufgefordert. Die ärmsten 20 Prozent der Weltbevölkerung hätten mit der Corona-Pandemie die größten Einkommenseinbußen erlitten. Auch von der Klimakrise seien sie besonders stark betroffen. Die Ungleichheit in der Welt sei nach einer Studie so groß wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. Entwicklungsländer müssten in diesem Jahr mehr als 300 Milliarden Dollar allein dafür aufbringen, Darlehen zu bedienen. Zur Bewältigung der Schuldenkrise müssten neue Lösungen gefunden werden. Bachelet selbst teilte außerdem mit, dass sie sich nicht für eine zweite Amtszeit bewirbt. Das Mandat der 70-jährigen Chilenin läuft im August aus.

