Ungewöhnlich warmes Wochenende steht bevor

München: In ganz Deutschland werden heute und morgen Temperaturen weit über 20 Grad erwartet, in Bayern sollen es stellenweise bis zu 28 Grad werden. Der BR-Experte Michael Sachweh spricht von einer ungewöhnlichen Wetterlage für Anfang April. Normal seien sonst Tageshöchstwerte von 10 bis 14 Grad. Sachweh erklärt die frühsommerlichen Temperaturen mit einer ungewöhnlichen südlichen Luftströmung, kombiniert mit Föhn in den Alpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 10:00 Uhr