Ungeimpften Arbeitnehmern droht Ende der Lohnfortzahlung

Nachrichtenarchiv - 10.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Immer mehr Länder wollen offenbar die Lohnfortzahlung für ungeimpfte Arbeitnehmer im Falle einer Quarantäne abschaffen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte der Süddeutschen Zeitung, wer sich ohne gesundheitlichen Grund nicht impfen lasse, habe keinen Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls. Nordrhein-Westfalen plant offenbar, die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte noch in dieser Woche zu streichen. Baden-Württenberg und Rheinland-Pfalz haben ein Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte bereits auf den Weg gebracht, andere Länder denken darüber nach. Kritik an den Plänen kommt von den Gewerkschaften. Es sei zu bezweifeln, dass die ständige Erhöhung des Drucks die Impfbereitschaft erhöhe, zitiert die Rheinische Post die IG Metall in Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2021 06:00 Uhr