Ungeimpfte über 60 müssen in Griechenland jetzt Strafe zahlen

Russland droht im Ukraine-Konflikt mit "Vergeltung"

Moskau: Russland hat erneut bestritten, eine Militär-Invasion in der Ukraine zu planen. Niemand bedrohe irgendjemanden, dies wäre verrückt, sagte Kreml-Sprecher Peskow in einem Interview mit dem US-Sender CNN. Er drohte zugleich mit nicht näher bezeichneten Vergeltungsmaßnahmen, falls die Nato nicht auf die Forderungen Russlands eingeht. Moskau verlangt unter anderem, dass die Nato förmlich auf die Aufnahme der Ukraine verzichtet. Bei den Gesprächen in dieser Woche ist nach Angaben von Peskow deutlich geworden, das Russland und der Westen völlig gegensätzlich Positionen vertreten. Der Westen ist besorgt über eine starke Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. In Kiew wird morgen Bundesaußenministerin Baerbock erwartet. Am Dienstag reist sie weiter nach Moskau.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.01.2022 21:30 Uhr