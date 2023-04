Ungarns Präsidentin Novak blockiert homophobes Whistleblower-Gesetz

Meldungsarchiv - 22.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Budapest: Die ungarische Präsidentin Novak hat ein Gesetz blockiert, das Rechte von homo- und transsexuellen Menschen einschränkt. Dem Gesetz zufolge können Bürger gleichgeschlechtliche Paare anonym anzeigen, die gemeinsam Kinder aufziehen. Dies stehe nicht im Einklang mit Rechtsnormen der Europäischen Union, schrieb Novak in einem Brief an das ungarische Parlament. Es ist das erste Mal, dass ein Staatsoberhaupt Einspruch gegen ein Gesetz von Ministerpräsident Orban einlegt. Der ist seit 2010 im Amt. Novak wiederum gehört dessen Partei Fidesz an. Das Parlament in Budapest hat unter Orban auch schon früher Gesetze beschlossen, die die Rechte von Homo- und Transsexuellen einschränken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 23:00 Uhr