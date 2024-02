Ungarns Parlament will über schwedischen Nato-Beitritt abstimmen

Budapest: Nach langem Hin und Her will Ungarn nun offenbar endgültig den Weg frei machen für den Nato-Beitritt Schwedens. Das Parlament soll am kommenden Montag darüber abstimmen. Das teilte ein Sprecher der Regierungspartei Fidesz mit. Schweden begrüßte die Ankündigung. Ungarn ist der letzte der 31 Nato-Staaten, der den Beitritt Schwedens noch ratifizieren muss. Die Regierung in Stockholm hatte nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine um Aufnahme in das Verteidigungsbündnis gebeten. Ungarn hat seine Zustimmung aber bisher verweigert, aus Ärger darüber, dass Schweden die rechtsstaatlichen Verhältnisse in Ungarn kritisiert hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 12:00 Uhr