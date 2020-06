Ungarns NGO-Gesetz verstößt gegen EU-Recht

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Das sogenannte ungarische NGO-Gesetz verstößt gegen EU-Recht. Das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Das Gesetz schreibt Nichtregierungsorganisationen vor, sich bei der ungarischen Regierung zu registrieren, sobald sie Spenden aus dem Ausland in einer bestimmten Höhe erhalten. Außerdem sollten sie auf ihren Websites darauf hinweisen, dass sie eine - so wörtlich - "aus dem Ausland unterstütze Organisation" seien. Nichtregierungsorganisationen fühlten sich dadurch diskriminiert. In dem Urteil heißt es nun, die Regeln verstoßen unter anderem gegen den Grundsatz des freien Kapitalverkehrs und den Schutz personenbezogener Daten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 11:00 Uhr