Ungarn-Veto bremst Sanktionen gegen Moskau

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland kann wegen eines weiteren Einspruchs aus Ungarn vorerst nicht in Kraft treten. Die ungarische Regierung verlangt, die geplanten Strafmaßnahmen gegen Patriarch Kirill zu streichen. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche pflegt engen Kontakt zu Präsident Putin. Kirill stellte sich in seinen Predigten immer wieder hinter den russischen Krieg. Zuletzt behauptete Kirill, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe. Konkret würden Sanktionen gegen den 75-Jährigen bedeuten, dass der Geistliche nicht mehr in die EU einreisen darf. Wie ein Kompromiss mit Ungarn aussehen könnte, ist derzeit unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 12:00 Uhr