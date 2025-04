Ungarn verkündet Austritt aus Internationalem Strafgerichtshof

Ungarn will aus dem Internationalen Strafgerichtshof austreten: Das hat der Stabschef von Ministerpräsident Orban mitgeteilt. Der Schritt wurde kurz nach der Ankunft des israelischen Regierungschefs Netanjahu in Budapest bekannt. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor. Orban hatte bereits angekündigt, den Haftbefehl nicht zu vollstrecken. Schon zuvor hatte die ungarische Regierung klargestellt, dass sie sich nicht an Entscheidungen des Haager Gerichts gebunden fühlt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2025 13:45 Uhr