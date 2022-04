Ungarn und Serben bestätigen Amtsinhaber bei Wahlen

Charkiw und Mariupol werden offenbar weiter angegriffen

Kiew: In der Ukraine hat das Militär nach eigenen Angaben einige Orte in der Region Tschernihiw zurückerobert. Tschernihiw liegt rund 130 Kilometer nördlich von Kiew und war über Wochen hinweg von der Versorgung abgeschnitten. Russische Einheiten sollen sich zudem aus der ostukrainischen Region Sumy zurückgezogen haben. Keine Anzeichen für Entspannung gibt es allerdings in der Region Charkiw: Dort sollen russische Einheiten Busse beschossen haben, die rund 70 Patienten aus einem Krankenhaus in Sicherheit bringen sollten. Auch die schweren Kämpfe in der belagerten Hafenstadt Mariupol halten an. In der Hafenstadt Odessa gab es Explosionen. Die Regionalverwaltung meldete in der Millionenstadt erneut Raketenbeschuss durch russische Truppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2022 10:15 Uhr