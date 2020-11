Ungarn und Polen bekräftigen Veto-Haltung zu EU-Haushalt

Bayern verlängert Teillockdown bis 20. Dezember

München: Der Freistaat Bayern verlängert - wie gestern von Bund und Ländern beschlossen - den Teillockdown bis 20. Dezember. Das hat Ministerpräsident Söder nach der Kabinettssitzung bekannt gegeben. Gleichzeitig versprach Söder, die Finanzhilfen für die vom Teillockdown besonders betroffenen Branchen entsprechend zu verlängern. Dazu zählten auch die Schausteller und Marktkaufleute, denen wegen der ausfallenden Weihnachtsmärkte Ausfälle drohen. Zudem kündigte Söder an, Kontaktbeschränkungen zu vertiefen, durch Kontaktabbau: Hochschulen, Volkshochschulen und Institute für Erwachsenenbildung sollen demnach ihre Angebote nur noch multimedial anbieten. In Regionen mit einem Inzidenzwert von 200 und mehr sollen an weiterführenden Schulen ab den 8. Klassen die Schüler teilweise vor Ort und von zu Hause unterrichtet werden. Wintersportler und andere Tagestouristen müssen in Bayern jetzt verpflichtend in Quarantäne, auch wenn sie nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland reisen. Ausnahmen für Aufenthalte unter 24 Stunden gelten nur noch im Fall triftiger Gründe. Dazu zählen etwa Arbeit, Schule oder Arztbesuche. Die Strategie unter dem Motto: Verlängern, Vertiefen, Helfen hat das Kabinett laut Söder einstimmig beschlossen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.11.2020 14:45 Uhr