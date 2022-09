Ungarn sieht keine Gefahr durch EU-Pläne für gekürzte Zahlungen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Ungarns Regierung hat sich optimistisch gezeigt, dass es nicht zu einer Kürzung der EU-Zuschüsse kommen wird, wie sie die EU-Kommission heute vorgeschlagen hat. Sein Land werde die Regeln einhalten, sagte der zuständige Minister Navracsics. Er verwies dabei auf bereits versprochene Maßnahmen wie die Einrichtung einer Behörde zur Betrugsbekämpfung. Diese werde Mitte November ihre Arbeit aufnehmen. Die ersten Gesetze will die ungarische Regierung laut Navracsics bereits in den nächsten Tagen ins Parlament einbringen. Dann könne die EU-Kommission ihren Beschluss zurückziehen, so der Minister. - EU-Haushaltskommissar Hahn hatte angekündigt, Ungarn Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro zu streichen - wegen Korruption und weiterer Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 19:00 Uhr