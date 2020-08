Ungarn schließt Grenzen wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Ungarn schließt seine Grenzen, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie Stabs-Chef Gulyas mitteilte, wird ausländischen Staatsbürgern vom 1. September an die Einreise ins ungarische Staatsgebiet verweigert. Zur Begründung sagte er, die meisten Neuinfektionen hätten ihren Ursprung im Ausland. Ungarische Staatsangehörige dürfen nach den neuen Vorschriften nur einreisen, wenn sie zwei negative Corona-Tests vorweisen oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Grenzschließung könnte sich auch auf den internationalen Fußball auswirken. Denn für den 24. September ist in Budapest das Supercup-Spiel zwischen Champions-League-Sieger FC Bayern und Europa-League-Gewinner FC Sevilla geplant - vor 20.000 Zuschauern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 20:45 Uhr