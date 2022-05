Ungarn ruft Ausnahmezustand wegen Ukraine-Kriegs aus

Lauterbach sieht keine Gefahr einer Affenpocken-Pandemie

Berlin: Trotz der steigenden Zahl bestätigter Ansteckungen mit Affenpocken, sieht Gesundheitsminister Lauterbach nicht den Beginn einer neuen Pandemie. Beim Deutschen Ärztetag in Bremen verwies er darauf, dass es Ausbrüche mit dieser Erkrankung schon sehr häufig gegeben habe. Das Virus sei unter anderem durch gute Kontaktnachverfolgung in den Griff zubekommen, so Lauterbach. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich demnach für mindestens 21 Tage isolieren. Zugleich gelte es, die Affenpocken ernst zu nehmen. Dem Gesundheitsminister zufolge habe Deutschland sicherheitshalber bis zu 40 000 Dosen eines Impfstoffs bestellt, der in den USA zugelassen ist. In Bayern wurden kürzlich zwei neue Infektionen mit Affenpocken bestätigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2022 23:00 Uhr