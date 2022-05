Ungarn lehnt Ölembargo gegen Russland weiter vehement ab

Kämpfe um das Stahlwerk in Mariupol gehen weiter

Mariupol: Das russische Militär hat auch heute in der ukrainischen Hafenstadt seine Offensive auf das Asow-Stahlwerk fortgesetzt, wie das Verteidigungsministerium in Kiew meldet. Russland hatte Mitte der Woche eine dreitägige Feuerpause für Evakuierungseinsätze aus dem Industriekomplex angekündigt. Die ukrainische Regierung warf Moskau vor, sich nicht daran zu halten. Zugleich bestätigte Kiew, dass man noch heute einen weiteren UN-Konvoi zur Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk erwartet. Mindestens 200 Zivilisten und bis zu 2.500 ukranische Soldaten werden in dem Tunnelsystem des Stahlwerks noch vermutet. Angeblich soll am kommenden Montag, am 9. Mai, eine russische Militärparade in Mariupol stattfinden. Nach Informationen aus Kiew will Moskau auch ukrainische Gefangene aufmarschieren lassen. Außer Cherson im Süden konnte die russische Armee bisher keine größere ukrainische Stadt unter ihre Kontrolle bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2022 15:00 Uhr