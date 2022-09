Ungarn legt weiteren Entwurf für Antikorruptionsgesetz vor

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Nach einem ersten Gesetzentwurf am Montag hat Ungarn ein weiteres Antikorruptionsgesetz ins Parlament eingebracht. Ministerpräsident Orban will so offenbar verhindern, dass die EU ihm Finanzmittel in Milliardenhöhe streicht. Justizministerin Varga legte unter anderem einen Gesetzentwurf zur Einrichtung einer Integritätsbehörde vor. Diese kann eingreifen, wenn Beamte bei mutmaßlichen Betrugsfällen oder Fehlverhalten im Zusammenhang mit EU-Geldern nicht einschreiten. Die EU-Kommission hat angedroht, Ungarn Zahlungen aus dem EU-Haushalt um etwa 7,5 Milliarden Euro zu kürzen. Grund seien Korruption und Verstöße gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit.

