Ungarn fordert EU-Milliarden für Ja zu Ölembargo

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Im Streit um das geplante Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland ist kein Durchbruch in Sicht: Ungarn machte bei einem Treffen der EU-Außenminister milliardenschwere Hilfen zur Bedingung für seine Zustimmung. Der ungarische Chefdiplomat Szijjarto sprach in einer Videobotschaft von Investitionen in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro für die Abkehr seines Landes vom russischen Öl. Nötig ist nach seinen Worten eine vollständige Modernisierung der ungarischen Infrastruktur für Energie. Bei den europäischen Partnern stößt die Blockadehaltung Ungarns zunehmend auf Unmut. Der litauische Außenminister Landsbergis sprach von der Geiselnahme der EU durch einen Mitgliedsstaat. Der italienische Ressortchef Di Maio forderte deshalb eine Abkehr vom Prinzip der Einstimmigkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 18:00 Uhr