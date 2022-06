Ungarn blockiert sechstes EU-Sanktionspaket gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Ungarns Regierung blockiert weiter das sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland. Konkret fordert das Land, auf die geplanten Strafmaßnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill zu verzichten. Plan der EU war es eigentlich gewesen, den Beschluss für das Paket heute auf den Weg zu bringen. Bei den Verhandlungen auf dem EU-Gipfel am Anfang der Woche waren die Strafmaßnahmengegen Kyrill nach Angaben von Diplomaten nicht thematisiert worden. Ungarns Regierungschef Orban hatte allerdings bereits Anfang Mai in einem Interview seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Ungarn werde nicht seine Zustimmung dazu geben, dass man mit Kirchenführern auf solche Weise umgeht, so Orban damals.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 21:15 Uhr