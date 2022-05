Ungarn blockiert europäisches Öl-Embargo gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 30.05.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Pläne für ein vollständiges europäisches Öl-Embargo gegen Russland scheinen vorerst vom Tisch zu sein. Grund ist die Blockade Ungarns. Beim Gipfeltreffen in Brüssel zeichnete sich bis zum Abend ab, dass die 27 EU-Staaten - wenn überhaupt - nur ein eingeschränktes Verbot von russischen Öl-Importen beschließen. Demnach würden nur Lieferungen über den Seeweg unterbunden. Der Bezug per Pipeline wäre hingegen weiter möglich. Ungarn könnte sich somit weiterhin auf dem Landweg versorgen. - Per Video zugeschaltet war auch der ukrainische Selenskyj. Er rief die EU-Staats- und Regierungschefs zur Einheit und zur baldigen Einigung auf das nächste Sanktionspaket gegen Russland auf. Interne Streitigkeiten führen nur dazu, dass Russland den Druck auf Europa erhöhe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2022 20:45 Uhr