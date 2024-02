Ungarisches Parlament stimmt für Schwedens NATO-Beitritt

Budapest: Schweden hat die letzte große Hürde auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der NATO genommen. Das ungarische Parlament hat gerade für die Aufnahme des Landes in das nordatlantische Bündnis gestimmt. Formal muss jetzt nur noch der ungarische Präsident seine Unterschrift unter den Beschluss setzen. Ungarn war bis heute der einzige Nato-Mitgliedstaat, der dem schwedischen Beitrittsgesuch noch nicht zugestimmt hatte. Nach einem Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson in Budapest am Freitag wurde eine Verstärkung der militärischen Zusammenarbeit beider Länder vereinbart und damit grünes Licht für den Beitritt gegeben. Mit Schweden hat die NATO künftig 32 Mitglieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 17:00 Uhr