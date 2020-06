Ungarisches Parlament hebt Corona-Notstandsgesetz auf

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Nach zweieinhalb Monaten hat das Parlament in Ungarn das umstrittene Corona-Notstandsgesetz aufgehoben. Die Abgeordneten in Budapest stimmten mehrheitlich dafür. Das Notstandsgesetz war am 30. März wegen der Corona-Krise vom Parlament verabschiedet worden. Ministerpräsident Orban konnte seither zeitlich unbefristet per Dekret regieren. Während die Regierung argumentierte, derartige Vollmachten seien nötig, um die Pandemie wirksam bekämpfen zu können, warfen Kritiker Orban vor, sich unter dem Vorwand der Pandemie-Bekämpfung mehr Macht verschaffen und die Demokratie in Ungarn aushöhlen zu wollen. Auch die europäischen Partner hatten das Gesetz scharf kritisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 14:00 Uhr