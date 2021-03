Unfallserie wegen Winterwetter in Bayern

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pechbrunn: Graupelschauer haben auf zwei Autobahnen in Bayern zu Massenkarambolagen geführt. Auf der A93 bei Pechbrunn in der Oberpfalz waren 16 Fahrzeuge beteiligt. Einige konnten im dichten Graupelschauer mit einer Sichtweite unter 200 Metern nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten in ein Stauende. Neun Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Am Mittag war ein Lkw auf der A9 bei Ingolstadt ins Rutschen gekommen und mehrere Autos prallten hinein. 65 Fahrzeuge waren am Ende in den Unfall verwickelt, 18 Menschen wurden verletzt.

