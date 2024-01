Unfälle führen zu Sperrungen auf Autobahnen in Bayern

Siegsdorf: Zwei zentrale Verkehrsadern in Bayern waren gestern nach Unfällen zeitweise gesperrt. Auf der A8 war in Fahrtrichtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Bergen ein mit Papier beladener Sattelzug umgekippt. Das Gespann blockierte die gesamte Fahrbahn. Auf der A7 musste der Grenztunnel Füssen gesperrt werden, nachdem drei Fahrzeuge ineinander gefahren waren. Der Tunnel konnte am Nachmittag wieder freigegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 21:00 Uhr