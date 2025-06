Unesco will Meere mit Sensoren besser erforschen

Paris: Die UN-Wissenschaftsorganisation Unesco will die Meere noch besser erforschen. Dafür sollen 10.000 Handelsschiffe mit Mess-Sensoren ausgerüstet werden. Die damit gesammelten Daten sollen für das Globale Meeresbeobachtungssystem Goos genutzt werden. Das hat die Unesco in Paris mitgeteilt. Die Organisation will bei der morgen beginnenden UN-Ozeankonferenz dafür werben, sich an der Erhebung der Messdaten im Meer zu beteiligen. So sollen die Auswirkungen des Klimawandels und extreme Klima-Phänomene besser erkannt und auch die Sicherheit der Seeschifffahrt verbessert werden.

