Unesco-Welterbestätten laden Besucher ein

Hildesheim: Zum Unesco-Welterbetag sind auch heute wieder in ganz Deutschland Aktionen geplant. Unter dem Motto "Vermitteln, Verbinden, Begeistern" bieten die insgesamt 54 Kultur- und Naturerbstätten Führungen, Mitmachaktionen und Konzerte an. So gibt es beispielsweise gibt es in der Hansestadt Lübeck kostenlose Stadtführungen. Im markgräflichen Opernhaus in Bayreuth wird unter anderem ein Mal- und Bastelwettbewerb veranstaltet. Außerdem gibt es unter dem Titel "Operhaus-Highlights" familienfreundliche Kurzführungen. Um 11 Uhr 30 wird der mittlerweile 20. Welterbetag offiziell in Hildesheim eröffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 07:00 Uhr