Unesco setzt zwei Kulturstätten in der Ukraine auf Liste des gefährdeten Welterbes

Bonn: Die Unesco hat zwei Kulturstätten in der Ukraine in die Liste des gefährdeten Welterbes aufgenommen. Wie die deutsche Unesco-Kommission mitteilte, sind die Sophienkathedrale und das Höhlenkloster Lawra Petschersk in Kiew sowie die Altstadt von Lwiw durch den Krieg in Gefahr. Beide Städte seien immer wieder russischen Luftangriffen ausgesetzt. Man beklage das Sterben in der Ukraine, hieß es vom Komitee weiter, und rufe die internationale Gemeinschaft zum Schutz des Kultur- und Naturerbes des Landes auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 19:00 Uhr