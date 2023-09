Unesco nimmt neue Welterbestätten in die Liste auf

Riad: Das Unesco-Welterbekomitee hat zehn weitere Stätten in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt aufgenommen. Unter anderem hat nun auch das afrikanische Ruanda mit dem Nyungwe-Nationalpark eine Welterbestätte. Aufgenommen wurde auch ein früheres Foltergefängnis im argentinischen Buenos Aires, das heute als Museum an die Militärdiktatur erinnert. In Europa zählen zu den Welterbestätten künftig auch die griechische Kulturlandschaft Zagori mit ihren kleinen Dörfern und deren traditioneller Architektur, im italienischen Nordapennin der evaporitische Karst mit einigen der tiefsten Gipshöhlen der Welt und das älteste kontinuierlich betriebene Planetarium der Welt, das Eise-Eisinga-Planetarium in den Niederlanden. Auf der Liste des Unesco-Welterbes stehen derzeit fast 1.200 Kultur- und Naturstätten, Deutschland verzeichnet 52.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 13:15 Uhr