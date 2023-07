Unesco kritisiert russische Angriffe auf Odessa

Meldungsarchiv - 22.07.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die russischen Angriffe auf die ukrainische Altstadt von Odessa hat heftige Kritik hervorgerufen. Bei dem Bombardement der zum Weltkulturerbe erklärten Stadt solle laut Unesco auch mehrere Museen beschädigt worden sein. Deutschlands Kulturstaatsministerin Roth sagte, die Angriffe Russlands würden einmal mehr zeigen, dass dieser Krieg ein Angriff auf alle Bereiche der ukrainischen Gesellschaft und Demokratie sei. Die Ukraine hat nach russischen Angaben erneut die Halbinsel Krim mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde ein Munitionslager in Brand gesetzt. Die Deutsche Welle teilte unterdessen mit, dass einer ihrer Kameraleute in der Ostukraine durch russische Streumunition verletzt worden sei. Zuvor hatte Russland der Ukraine vorgeworfen, diese Munition auf seinem Staatsgebiet eingesetzt zu haben. Bei dem Angriff auf ein Dorf in der russischen Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze gab es keine Opfer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 18:15 Uhr