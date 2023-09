Unesco erkennt Welterbestätten in Erfurt und Jericho an

Erfurt: Das Jüdisch-Mittelalterliche Erbe der Stadt ist in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen worden. Die Alte Synagoge, die Mikwe - ein jüdisches Ritualbad - und das Steinerne Haus bilden die 52. Welterbestätte in Deutschland. Thüringens Ministerpräsident Ramelow erklärte, der Welterbe-Titel stärke das gemeinsame Bemühen von Stadt und Land, diese historischen Stätten zu erhalten und ihre wechselvolle Geschichte öffentlich zu vermitteln. Als Welterebe anerkannt wurden heute auch die Ruinen in der Nähe der antiken Stadt Jericho im Westjordanland. Palästinenserpräsident Abbas betonte, diese Entscheidung bezeuge die Authentizität und Geschichte des palästinensischen Volkes. Heftige Kritik kam aus Israel, das das Westjordanland kontrolliert und keinen palästinensischen Staat anerkennt. Aus dem israelischen Außenministerium hieß es, die Entscheidung sei ein weiteres Anzeichen für den zynischen Gebrauch der Unesco durch die Palästinenser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 21:00 Uhr