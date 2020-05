Unerlaubte Versammlungen zum 1. Mai in Berlin und Hamburg

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: In der Hansestadt und in Berlin hat es am Abend des 1. Mai Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Im Hamburger Schanzenviertel lösten die Beamten eine nicht genehmigte Versammlung linker Gruppen auf - auch ein Wasserwerfer kam zum Einsatz. Zuvor hatten war eine Versammlung auf der Reeperbahn beendet worden. In Berlin-Kreuzberg drängten sich mehr als 1000 Menschen auf den Straßen. Es kam zu Angriffen auf die Polizei, die mehrere Personen festnahm. Linke Gruppen hatten trotz des Versammlungsverbots zu spontanen Aktionen aufgerufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 04:00 Uhr