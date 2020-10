Unbeteiligter stirbt bei Autorennen auf der A66

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hofheim/Taunus: Bei einem mutmaßlich illegalen Rennen mit drei Fahrzeugen ist auf der A66 in Hessen ein Unbeteiligter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte einer der drei Wagen bei Hofheim am Taunus gegen die Mittelleitplanke und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Beide Autos brannten aus. Der Fahrer des unbeteiligten Wagens starb. Der Verursacher wurde in Gewahrsam genommen. Der zweite der drei Beteiligten hat sich inzwischen der Polizei gestellt. Nach dem dritten wird noch gefahndet. Sein Sportwagen wurde in Hofheim gefunden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 08:30 Uhr