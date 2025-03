Unbekannter verübt Brandanschlag auf Frau in Straßenbahn

Gera: In einer Straßenbahn in der thüringischen Stadt hat ein Unbekannter einen Brandanschlag auf eine Frau verübt. Der Mann übergoss die 46-Jährige mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sie an. Fahrgäste drückten den Notfallknopf, der Fahrer kam der Frau mit einem Feuerlöscher zu Hilfe. Sie wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Dem Täter gelang die Flucht, die Fahndung läuft. Ob er sein Opfer kannte und was sein Motiv sein könnte, ist derzeit nicht bekannt.

