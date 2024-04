Unbekannter ersticht sechs Menschen in Sydney

Sydney: Bei einer Messeattacke in einem Einkaufszentrum sind in Sydney sechs Menschen getötet worden. Mehrere wurden verletzt, darunter auch ein Baby. Der Täter wurde von einer Polizistin angeschossen und erlag seinen Verletzungen. Augenzeugen berichteten, dass der Mann in dem Einkaufszentrum wahllos auf mehrere Menschen eingestochen habe. Polizeiangaben zufolge handelt es sich um einen 40-Jährigen. Über sein Motiv sei derzeit nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 14:00 Uhr