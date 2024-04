Unbekannter ersticht fünf Menschen in Sydney

Sydney: Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum sind in der australischen Millionenmetropole fünf Menschen getötet worden. Das hat die Polizei vor kurzem bekannt gegeben. Auch der Täter ist tot. Er wurde von einer Polizistin erschossen. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus und rechnen mit keiner weiteren Gefahr. Die Ermittlungen laufen. Augenzeugen berichteten, dass in dem belebten Einkaufszentrum ein Mann wahllos Menschen attackiert habe. Mehrere Personen sind nach Polizeiangaben verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, einige seien in einem kritischen Zustand.

