Unbekannter Angreifer verletzt in Duisburg zwei Schulkinder schwer

Duisburg: Ein noch unbekannter Angreifer hat in der nordrhein-westfälischen Stadt zwei Schulkinder mit einem Messer schwer verletzt. Laut Polizei konnten die beiden sich in das Gebäude einer nahegelegenen Grundschule retten. Sie werden jetzt im Krankenhaus behandelt. Der Verdächtige konnte festgenommen werden. Es soll sich um einen 21-jährigen Deutsch-Bulgaren handeln. Mehr ist noch nicht bekannt. Erst am vergangenen Donnerstag hatte es an einer Schule in Wuppertal eine Bluttat gegeben. Bei einem Angriff, den die Behörden als Amoktat einstuften, wurden sieben Schüler und der 17-jährige mutmaßliche Täter verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 19:00 Uhr