Unbekannte werfen Brandsätze auf jüdisches Zentrum in Berlin

Berlin: Nach dem versuchten Brandanschlag auf ein Zentrum mit jüdischen Einrichtungen in der Bundeshauptstadt gibt es entsprechend scharfe Reaktionen. Der Zentralrat der Juden erklärte, hier werde weiter der Hamas-Terror auf deutschen Straßen verherrlicht. Die israelische Botschaft in Berlin forderte eine strenge Verfolgung der Täter und sprach von einem entscheidenden Moment für die Demokratie. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin warnte davor, dass Israel-Hasser weitere Gewalttaten verüben könnten. Auf ein Haus mit mehreren jüdischen Einrichtungen in Berlin-Mitte waren nach Angaben der Gemeinde in der Nacht Brandsätze geworfen worden. Das Gebäude geriet den Angaben zufolge jedoch nicht in Brand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 11:45 Uhr