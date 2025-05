Unbekannte verüben Brandanschlag auf Polizei in München

München: Im Stadtteil Trudering sind in der Nacht mehrere Fahrzeuge der Polizei-Reiterstaffel durch einen Brand zerstört worden. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus und sprechen von einem Schaden in Millionenhöhe. Als Polizei und Feuerwehr von Anwohnern alarmiert wurden, standen demnach vier Fahrzeuge und ein Anhänger in Flammen; das Feuer drohte zudem, auf den benachbarten Stall überzugreifen. Die Einsatzkräfte brachten mehrere Pferde in Sicherheit - diese blieben unverletzt. Die Polizei prüft nun, ob der Vorfall Teil einer seit Jahren andauernden Anschlagsserie ist. Im Januar hatten Unbekannte mehr als 20 Fahrzeuge der Hundestaffel der Münchner Polizei in Brand gesetzt.

