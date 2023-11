Unbekannte verüben Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs

Wien: Auf den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Nach Feuerwehrangaben brannte es in der vergangenen Nacht in der Zeremonienhalle. Die Außenmauern des Gebäudes waren mit Hakenkreuzen beschmiert. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet von zwei Brandherden. Das wäre ein Hinweis darauf, dass das Feuer gelegt wurde. Der Verfassungsschutz ermittelt. Laut der Israelitischen Kultusgemeinde befanden sich in einem ausgebranntem Raum wertvolle, alte Bücher und ein Thoraschrein. Alles sei zerstört. Spitzenpolitiker äußerten sich entsetzt. Bundespräsident Van der Bellen verwies darauf, dass die Zahl antisemitischer Vorfälle in Österreich in den letzten Wochen deutlich zugenommen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 19:00 Uhr